Acidente envolvendo bicicleta élérica e carro deixa uma pessoa ferida na Avenida Beira Mar, em Aracaju

Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Beira Mar, em Aracaju.

As informações passadas pelos agentes de trânsito são de que o condutor do carro teria perdido o controle do veículo, bateu em um poste de energia, atingiu a bicicleta e, com o impacto, o ciclista de 20 anos e que seguia para o trabalho no momento do acidente, foi arremessado a uma distância de cerca de 80 metros.

O condutor do veiculo se negou a fazer o teste do bafômetro.

Ainda segundo informações, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vitima e em seguida levado ao Hospital de Urgência de Sergipe.

Foto Magna Santana (grupo Café com Política)