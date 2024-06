ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E AMBULÂNCIA DEIXA UMA PESSOA FERIDA NA RUA SIMÃO DIAS COM A SÃO CRISTÓVÃO

Uma pessoa ficou ferida na tarde desta quinta-feira (13), após uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na rua Simão Dias com a rua São Cristóvão, no Centro de Aracaju.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a ambulância do Samu estava em deslocamento para uma ocorrência no momento do acidente.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) são de que a vitima, passageira da ambulância, ficou ferida e foi conduzida ao hospital para receber cuidados médicos.

Os policiais realizaram o teste de etilômetro nos condutores, o qual deu negativo para ambos. As documentações dos motoristas também se encontravam regulares.

Foto SMTT Aracaju/Reprodução