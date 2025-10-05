ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E CAMINHÃO DEIXA UM CONDUTOR FERIDO NA AVENIDA TANCREDO NEVES

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou um condutor ferido na manhã deste sábado (04), na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jabotiana, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que o condutor do carro foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a uma unidade hospitalar.

O BPTran informou ainda a documentação dos veículos estavam regular e não foram recolhidos.

As circunstancias do acidente não foram divulgadas.

Foto: BPtran