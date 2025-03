Acidente envolvendo carro e moto deixa duas vitimas fatais na rodovia SE-170

Na madrugada do último sábado (15) uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou duas vitimas fatais na rodovia SE-170, no município de Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que os dois ocupantes da moto não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O condutor do automóvel não teve ferimentos. Ele testou 0,00 mg/L no etilômetro. A motocicleta foi removida ao pátio por estar com o licenciamento vencido.

O IML recolheu os corpos.

Foto: BPRv