ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETAS DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS NO BAIRRO JARDINS EM ARACAJU

Um acidente envolvendo um carro de passeio e duas motocicletas deixou dois feridos, na tarde deste sábado (24), na Avenida Deputado Sílvio Teixeira, no Bairro Jardins em Aracaju.

As informações são de que as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas para uma unidade hospitalar de Aracaju.

A ocorrência foi atendida por agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Companhia de Polícia de Trânsito (Bptran).

Foto: SMTT/Aracaju