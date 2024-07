Acidente envolvendo dois carros de passeio deixa seis pessoas feridas

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou seis pessoas feridas neste domingo (21), na rodovia SE-170 no município de Campo do Brito.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que um veículo Corolla seguia sentido Campo do Brito/São Domingos, quando o carro à frente, um Agile, tentou realizar uma conversão à esquerda, e acabou colidindo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestaram socorros às vitimas e as encaminharam para hospitais. Um paciente permanecia em observação no Hospital de Itabaiana e outros dois no Hospital de Urgência, em Aracaju.

Foto BPRv