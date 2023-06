Acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta deixa três pessoas feridas no Bairro Atalaia, em Aracaju

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma motocicleta no cruzamento das ruas Coronel José Albuquerque e Antônio Paiva, deixou três pessoas feridas, na tarde deste domingo (25), no Bairro Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pelos agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju, um dos veículos invadiu a preferencial e atingiu outro carro e uma moto.

As vítimas foram socorridas e atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Foto SMTT