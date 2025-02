ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS E UMA MOTOCICLETA DEIXA UMA PESSOA MORTA NA RODOVIA SE-170

Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (02), na rodovia SE-170, entre os municípios de São Domingos e Campo do Brito.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um segundo veículo se envolveu no acidente, mas não foi identificado e o motorista e a passageira não permaneceram no local.

A motocicleta foi recolhida, pois apresentava licenciamento vencido, e a vítima não possuía habilitação para dirigir.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo da vítima.

Foto: BPRv/SE