Acidente envolvendo duas moticicletas deixa uma pessoa morta na descida da ponte Aracaju/Barra

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (07), na descida da ponte que liga os municípios de Aracaju a Barra dos Coqueiros, na Rodovia SE-449. O acidente foi registrado como colisão traseira seguida de choque em um poste de iluminação.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), houve uma colisão envolvendo duas motocicletas, quando o condutor colidiu na traseira do outro veículo e em seguida perdeu o controle da direção, e acabou chocando contra um poste. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Já o condutor e a passageira que estavam na outra motocicleta saíram ilesos.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto do BPRv