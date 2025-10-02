ACIDENTE ENVOLVENDO DUAS MOTOS DEIXA DUAS PESSOAS MORTAS E OUTRA FERIDA NA RODOVIA ENTRE PROPRIÁ E TELHA

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas mortas e outra ferida, tarde desta quarta-feira (1º), na rodovia entre os municípios de Propriá e Telha.

As informações passadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) são de que uma mulher e um homem morreram no Local.

Já a outra vitima foi levada para um hospital de Propriá, onde passou por exames e será transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, para avaliação neurológica.

A Prefeitura de Telha emitiu nota de pesar e confirmou que a mulher morta do acidente é uma professora da rede municipal.