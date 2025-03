ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOCICLISTAS DEIXA DUAS VITIMAS FATAIS NAS RODOVIAS QUE CORTAM O ESTADO DE SERGIPE

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) atendeu a dois acidentes com vitimas fatais neste domingo (30) nas rodovias de Sergipe.

Segundo o BPRv, o primeiro caso foi registrado nas proximidades do povoado Priapu, no município de Santa Luzia do Itanhy, quando um motociclista se envolveu em um acidente. A outra vitima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao hospital. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O veículo foi entregue a um familiar do proprietário.

Ainda no domingo, outro acidente aconteceu na rodovia que corta o município de Neópolis, quando um motociclista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um muro. Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vitima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Já a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio.

Foto BPRv