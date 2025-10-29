Acidente envolvendo três carros e uma motocicleta deixa uma pessoa ferida e trânsito lento em Aracaju

No inicio da manhã desta quarta-feira (29), um acidente envolvendo três carros de passeio e uma motocicleta, deixou uma pessoa ferida e provocou congestionamento na Avenida Tanncredo Neves, em Aracaju.

As informações passadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) são de que a vitima recebeu os primeiros socorros. Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

Por conta do acidente, o fluxo de veículos está em meia-pista. Agentes da SMTT estão no local orientando o trânsito.

Foto reprodução redes sociais