Acidente envolvendo uma ambulância e trator deixa cinco pessoas ficam feridas na rodovia SE-245

Um acidente envolvendo uma ambulância e um trator, deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira (19), na rodovia SE-245, entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e Carira.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente ocorreu enquanto a ambulância retornava de um transporte médico, que levava um paciente para realizar sessões de hemodiálise.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e informou que as cinco vítimas, sendo duas mulheres, dois homens e uma adolescente, foram socorridas e levados para o Hospital Regional de Itabaiana e que duas pacientes irão passar por cirurgia.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O tráfego no local foi parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.

Foto: Arquivo Pessoal