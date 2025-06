ACIDENTE ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E CARROÇA DEIXA MULHER MORTA EM RODOVIA DE SÃO CRISTÓVÃO

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma carroça deixou um mulher morta na noite de sábado (07), na Rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) são de que a vítima era passageira da motocicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) esteve no local e constatou a morte da mulher.

O BPTran informou ainda que os condutores envolvidos fizeram os testes de alcoolemia que deram negativo.

O Instituto Médico Legal fez a liberação do corpo.

Foto: BPTran/ SE