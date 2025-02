ACIDENTES DEIXAM MOTOCICLISTA MORTO E CONDUTOR DE CARRO FERIDO DAS ULTIMAS 24 HORAS EM SOCORRO

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) registrou dois acidentes em Nossa Senhora do Socorro, sendo o primeiro na noite dessa sexta-feira (31), quando um motociclista colidiu com um carro de passeio. O condutor da moto morreu no local. O motorista do automóvel realizou teste do etilômetro e não apontou uso de bebida alcoólica.

O segundo caso aconteceu na manhã deste sábado (01), na Rodovia das Indústrias, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Populares teriam informado aos militares do BPTran que o veículo invadiu a contramão e atingiu uma caçamba. Os policiais realizaram o teste de bafômetro no motorista da caçamba, que obteve um resultado negativo.

Ainda segundo o BPTran, o condutor do carro foi conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por conta disso, ele não se encontrava no local do acidente.

Foto: Reprodução/Redes sociais