Ácido Hialurônico ou Vitamina C? Avon Renew duas potências do skincare e novos lançamentos

Conheça as novidades que além de hidratarem a pele sem pesar, contam com preço popular a R$59,90 cada

Avon, pioneira em tecnologia e inovação em cosméticos há mais de 138 anos, e líder do mercado em cuidados com o rosto no Brasil, amplia sua linha de alta performance com a chegada dos novos hidratantes de Avon Renew, que carregam ativos queridinhos do skincare – Ácido Hialurônico e Vitamina C – a preço popular. As novidades foram idealizadas para facilitar o acesso aos cuidados com a pele com produtos que garantem qualidade e alta performance.

O Ácido Hialurônico é um ótimo aliado quando se fala em preenchimento, pois penetra facilmente entre as células e promove uma super hidratação. Com isso, para conquistar uma pele hidratada e preenchida, aposte no Avon Renew Hidratante Preenchedor Gel Creme Facial (R$ 59,90), formulado com hialurônico, além de contar com tecnologia Pro-Vita D*, que fortalece a barreira de hidratação da pele, mantém a hidratação da pele por até 72h sem deixá-la oleosa. Sua fórmula gel creme, é de textura leve e proporciona o conforto do creme, com a refrescância do gel, sendo rapidamente absorvida.

Já a Vitamina C é um dos componentes essenciais para prevenir o envelhecimento precoce da pele, mas não é produzida pelo organismo. Por isso, o Avon Renew Hidratante Antioxidante Creme Facial (R$ 59,90) foi desenvolvido em novo layout, trazendo a mesma fórmula já conhecida pelas consumidoras: com dupla proteção – ação antioxidante e PPS 50 – previne o envelhecimento precoce e protege contra a luz artificial e raios UVA e UVB. Multibenefícios, aposte neste hidratante para preparar a pele para maquiagem e a deixar radiante, mas com sensação sequinha. O item é invisível para todos os tipos de pele.

“O lançamento dos hidratantes Avon Renew com dois grandes ícones do skincare reflete nosso compromisso de sempre oferecer produtos inovadores e tecnológicos a preço acessível. Isto reforça como temos investido em cosméticos que se adequam às necessidades dos consumidores unindo tendências de mercado com os novos hidratantes Avon Renew Hidratante Antioxidante Creme Facial e Avon Renew Hidratante Preenchedor Gel Creme Facial – ambos performam bem individualmente, mas juntos amplificam ainda mais os cuidados com a pele”, afirma Juliana Barros, diretora executiva de Marketing e Comunicação da Avon Brasil.

Confira os detalhes com os novos produtos da família Avon Renew:

Avon Renew Hidratante Preenchedor Gel Creme Facial (R$ 59,90)

O Avon Renew Hidratante Preenchedor Gel Creme Facial conta com ácido hialurônico, para potencializar a hidratação, e com tecnologia Pro Vita D, para fortalecer a pele e garantir 72 horas de hidratação fresquinha. Tudo isso com uma textura leve, com o frescor do gel e o conforto do creme, mesmo para peles oleosas.

Avon Renew Hidratante Antioxidante Creme Facial (R$ 59,90)

O Avon Renew Hidratante Antioxidante Creme Facial conta com dupla proteção: FPS50 e proteção antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce. Além disso, pode ser usado como primer, preparando a pele para receber a maquiagem, e proporciona uma sensação de pele sequinha o dia todo ao mesmo tempo que a deixa radiante.

Alta tecnologia a preços acessíveis para seu skincare? Só Avon tem! Adquira o seu Avon Renew Hidratante Antioxidante Creme Facial e o Avon Renew Hidratante Preenchedor Gel Creme Facial no e-commerce (https://www.avon.com.br) e na Revista da Beleza Avon com uma Consultora da Beleza mais próxima de você.

Sobre a Avon: Avon, parte do grupo Natura &Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação, com mais de um milhão de Representantes da Beleza Avon. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br.

Siga a Avon:

Instagram:@AvonBrasil

Facebook:Avon

Twitter:@AvonBR

Tiktok:@AvonBrasil

Pinterest: Avon Brasil

avonprodutos@zenogroup.com

Fonte / assessoria de imprensa Avon