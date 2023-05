Ações alusivas ao Dia Internacional da Reciclagem acontecem no RioMar

RioMar Aracaju celebra o Dia da Reciclagem convidando a sociedade a refletir sobre o descarte correto de resíduos. Evento conta com vasta programação que vai até 17 de maio

O Dia Internacional da Reciclagem foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 17 de maio, com o objetivo de conscientizar a população mundial acerca do descarte correto de resíduos.

Comprometido em estimular campanhas que promovam o engajamento e visam levar o conhecimento a toda sociedade, de 15 a 17 de maio, o RioMar Aracaju oferece uma vasta programação a respeito do tema ‘Reciclagem: Desafios e Possibilidade’.

Durante o período do evento, o público terá a oportunidade de participar de rodas de conversa com o Ministério Público do Trabalho; Conscensul, CARE e Representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, além de profissionais que trabalham com impacto reduzido na construção civil. Dentre as atrações promovidas, também haverá oficinas de brinquedo e luminárias com recicláveis, palestras e outras importantes intervenções.

Além de promover ações pontuais em datas comemorativas, durante todo o ano, o RioMar Aracaju disponibiliza ecopontos fixos onde a população pode descartar papéis, plásticos, metais, baterias, óleo de cozinha usado, pilhas, lacre de latinha, tampas e eletrônicos de pequeno porte. O projeto Jogando Limpo com o Mangue, que acontece anualmente para celebrar a Semana do Meio Ambiente, também é uma importante iniciativa do shopping, para preservação do ecossistema manguezal.

Confira a programação em celebração ao Dia Internacional da Reciclagem que acontece na Praça de Eventos Mar, com acesso gratuito para o público em geral.

Segunda-feira (15/05):

19h – Roda de Conversa com o tema Reciclagem: desafios e possibilidades.

Convidados: Ministério Público do Trabalho; Conscensul, CARE, Representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis.

Mediador: Profª. Kelma Almeida da ABES.

Terça-feira (16/05):

14h – (Re)Luz: Reduza, Recicle e Transforme – Oficina de criação de luminárias com reciclagem.

Instrutor: Eddye Ramos – Epic Arts Atelier @epic_arts_atelier

Público: 20 pessoas da Turma Ecomovimento do IJCPM.

17h – Visita Técnica aos Projetos Socioambientais do RioMar Aracaju

Público: 20 alunos do IFS

Mediador: Vivianne Andrade

19h – Roda de conversa com o tema: ”Boas Práticas e Redução de Resíduos na Arquitetura e Construção civil”

Mediador: Estúdio Topofilia

Público: Público em geral.

Quarta-feira (17/05)

10h às 17h – Educação Ambiental para Lojistas

Público: Lojistas do RioMar Aracaju.

Convidados: Cooperados da CARE.

Mediador: Amanda Bispo / CARE.

14h – Plástico e Vidro criativo: reciclando para utilidades do dia a dia – Oficina de criação de porta moedas e vasos de plantas.

Instrutor: Marilza Honorato – @preciousplasticoaracaju

Público: 20 jovens da Turma de Libras do IJCPM.

19h – Roda de Conversa com o tema Benefício da Coleta Seletiva para Empresas.

Convidados: CARE, Îandére, Prof. José Bezerra, Profª Luciana Rodrigues.

Mediadora: Raphaela Andrade do @sustentaju.

Público: Toda a sociedade.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação