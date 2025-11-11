Ações dos shoppings Jardins e RioMar serão apresentadas na COP30

Projetos realizados em Aracaju integram apresentação que o Grupo JCPM fará no dia 18 de novembro em Belém (PA)

Iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas nos shoppings de Sergipe, Pernambuco, Ceará e Bahia e a experiência de regeneração ambiental feita no entorno do Shopping RioMar Recife serão apresentadas pelo Grupo JCPM em Belém (PA) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

No dia 19 de novembro, a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, participará de painel sobre Comércio Sustentável, ao lado de Glauco Humai, presidente da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) e da CLICC (Associação Latino-Americana de Shopping Centers). Durante o encontro, serão compartilhadas experiências sobre descarbonização das operações, fortalecimento de cadeias de suprimentos resilientes ao clima, financiamento da inovação verde e engajamento dos consumidores em escolhas mais sustentáveis.

Entre outras iniciativas, o Grupo JCPM destacará o reuso de água da purga do sistema de refrigeração do Shopping Jardins e o guia de eventos sustentáveis aplicado no Festival 35 anos do RioMar Aracaju – vencedoras do Prêmio Abrasce 2025 -, o reuso de 100% de energia de fontes renováveis certificadas (I-REC) e o encaminhamento de 70% dos resíduos recicláveis para cooperativas locais.

A diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, destaca que a presença da empresa na COP30 reforça o papel estratégico do setor privado na construção de cidades mais sustentáveis. “A sustentabilidade está no centro dos nossos valores corporativos. Buscamos ampliar o diálogo sobre o compromisso empresarial, com atuações que aliem desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação ambiental”, afirma.

Antes desse encontro, Thayara Paschoal, apresentará, no dia 18 de novembro, a experiência de regeneração ambiental que transformou uma área degradada no entorno do Shopping RioMar em um corredor ecológico no Recife. O tema integra a programação da Zona Azul — espaço oficial de debates da ONU — e representa um exemplo de como o setor privado pode protagonizar ações de reflorestamento urbano e de adaptação climática nas cidades brasileiras.

Com o tema “Regeneração: O Compromisso do Nosso Tempo”, a apresentação integrará o painel promovido pela ONG britânica Responding to Climate Change (RTCC), entidade reconhecida pela ONU por promover boas práticas globais em sustentabilidade. “A regeneração ambiental deve se tornar o eixo transversal do planejamento urbano. A iniciativa do Recife demonstra que o setor privado pode contribuir de forma efetiva para a recuperação de espaços naturais, com ganhos concretos para a regulação climática, a proteção da biodiversidade e o bem-estar social”, afirma Thayara.

As ações ambientais apresentadas pelo Grupo JCPM na COP30 compõem seu Relatório ASG 2024, disponível em: sustentabilidade2024.jcpm.com.br.

Sobre o Grupo JCPM

Com 90 anos de história, iniciada com uma mercearia no Povo de Serra do Machado, no interior de Sergipe, o Grupo JCPM é uma empresa líder no setor de shopping center no Nordeste e entre as cinco maiores do Brasil. São 11 shoppings, sendo sete de administração direta, nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. É referência também nos ramos imobiliários e de sistema de comunicação e com forte atuação social, com o Instituto JCPM de Compromisso Social e a Fundação Pedro Paes Mendonça. Juntos os negócios geram cerca de 3,2 mil empregos e movimentam outras 40 mil vagas.

Foto: Arquivo Grupo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação