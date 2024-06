Ações em prol da governança corporativa avançam em Sergipe

A governança corporativa, que se caracteriza através de um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral, tem avançado em Sergipe.

Recentemente Aracaju recebeu o Primeiro Encontro do Capítulo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em Sergipe que aconteceu no Museu da Gente Sergipana, e reuniu diversos empresários e associados do IBGC para debater sobre a sexta edição do Código das Melhores Práticas.

Em entrevista, Adgenison Nascimento, que é sergipano e coordenador estatutário do Capítulo de Pernambuco, destacou as iniciativas que visam promover e disseminar as melhores práticas de governança corporativa na região, que abrange de Sergipe ao Rio Grande do Norte.

“O evento representou mais um passo significativo do IBGC em Sergipe. Ao reunir profissionais e líderes empresariais locais, o encontro proporcionou insights valiosos, networking e debates essenciais para o aprimoramento contínuo das nossas empresas. Outro ponto importante foi a apresentação da mais nova opção de acesso ao mercado de capitais para empresas menores e emergentes através da Bee4”, explica.

O coordenador disse ainda que o grupo quer fortalecer o ambiente empresarial e promover uma cultura de governança sólida em Sergipe e em todo o território nacional.

“O balanço do evento foi bastante positivo. Ficamos satisfeitos com a participação e o interesse demonstrado pelo público. Este é apenas o primeiro passo de uma jornada contínua de promoção da governança corporativa em Sergipe e estamos ansiosos para a realização dos próximos”, finaliza.

O evento foi uma realização do IBGC com apoio do Instituto Banese, BEE4 e ADX.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa. Foto: divulgação.