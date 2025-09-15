AÇÕES EMERGENCIAIS DO GOVERNO GARANTEM RETOMADA PARCIAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA GRANDE ARACAJU

Com as medidas emergenciais definidas pelo Comitê de Gerenciamento de Crises do Governo do Estado, foi acionada a adutora alternativa de 1.000 milímetros, que permite o desvio parcial da água e já possibilita o abastecimento gradual em alguns bairros da Grande Aracaju desde o domingo, 14.

No início da manhã desta segunda-feira, 15, diversos bairros estão sendo abastecidos. Em Aracaju, estão sendo atendidos total ou parcialmente: Porto Dantas, Cidade Nova, Coroa do Meio, Inácio Barbosa, Siqueira Campos, Soledade, Lamarão, Japãozinho, Santos Dumont, Bugio, Jardim Centenário, Olaria, Luzia, Grageru, Jardins, Santa Maria, Atalaia, Aeroporto, 13 de Julho, Salgado Filho, Farolândia, Zona de Expansão e São José.

Em Nossa Senhora do Socorro, todos os bairros estão abastecidos total ou parcialmente nesta segunda-feira. Já na Barra dos Coqueiros, todas as localidades foram atendidas na noite do último domingo.

O abastecimento está sendo feito em esquema de rodízio, com atualizações periódicas dos bairros antendidos, a fim de garantir o maior número de residências com água.

Além do reabastecimento proporcionado pela segunda linha da adutora, estão sendo priorizados os serviços essenciais, como hospitais, escolas e postos de saúde. O Governo de Sergipe está atuando ininterruptamente com suas equipes técnicas e Comitê de Gerenciamento de Crises ativo para, o mais breve possível, restabelecer por completo o abastecimento nos municípios afetados. Também foram disponibilizados 82 caminhões-pipa para garantir o atendimento emergencial da população.

Foto: Thiago Santos