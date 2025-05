Ações realizadas no GACC são apresentadas na Assembleia Legislativa

Foi realizada na manhã desta terça-feira (13) na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) a palestra sobre as ações realizadas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE). A ação visou a busca por emendas parlamentares para fortalecimento dos serviços voltados para o tratamento oncológico e diagnóstico precoce de doenças raras. A palestra é de autoria do deputado Ibrain de Valmir (PV).

O GACC/SE realiza atendimento para 132 crianças em tratamento de câncer e a realiza apoio emocional a 205 famílias que perderam parentes por conta da doença. Atualmente, o grupo funciona Av. Des. Maynard, 654, mas o objetivo é a construção de uma sede própria e mais moderna e equipada.

“Isso mostra a transparência, o compromisso do GACC com as verbas públicas que são destinadas por esses deputados. E aqui a gente consegue mostrar a dimensão do trabalho da instituição e o quanto é importante a ajuda e a colaboração de cada um deles”, explicou o gerente de assuntos institucionais do GACC, Fred Gomes.

Para o deputado Ibrain de Valmir é de grande importância de trazer o Gacc para dentro da Assembleia é discutir emendas, mas também discutir assistência oncológica pediátrica.

“Com certeza, de ver essa instituição tão valiosa dentro do estado de Sergipe, que presta o serviço essencial, cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro. E a gente vê uma instituição dessa que veio à Assembleia primeiro prestar conta dos recursos que foram recebidos através de nossas emendas e mostrar o trabalho que eles realizam, que é grandioso. esperamos que os nossos colegas parlamentares olhem com os olhos mais cheios e que o próximo ano esses valores que eles disseram aqui possam estar triplicados porque a gente vê a importância dessa grande instituição aqui para o nosso estado”, declarou.

Texto e foto Fredson Navarro