Acompanhe programação da primeira Segundona do Turista de agosto

Os festejos do País do Forró foram encerrados na Vila do Forró, na última quarta-feira, 31, mas prosseguem na Segundona do Turista, na centenária Rua São João, na zona norte de Aracaju. Nesta segunda-feira, 5, haverá apresentação de dois trios pé de serra e de uma banda de forró tradicional.

O evento é uma promoção do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e acontecerá até dezembro deste ano, sempre às segundas-feiras, a partir das 18 horas.

As apresentações são feitas por artistas sergipanos, como forma de valorização da nossa cultura e fomento à economia local e o turismo.

Confira a programação do dia 5 de agosto

18h – Meninos do Forró

19h30 – Cassiano

21h – Banda Café Suado