Acumulado de chuvas em Sergipe pode chegar a 50mm por dia, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informa que Sergipe tem aviso de chuvas fracas a moderadas válido até as 10h desta terça-feira (1º).

A previsão é que o acumulado de chuva tenha uma média de 50 mm por dia. Em alguns lugares, como no Bairro Industrial, em Aracaju, a chuva já ultrapassou 90 mm até as 18h desta segunda-feira, segundo o ClimAju.

Na capital, a previsão é de chuvas isoladas entre os dias 30 de junho e 7 de julho. Além disso, é esperado o registro de ventos fracos e moderados, com temperaturas que variam entre 21°C e 28°C.

Segundo o INMET, há baixo risco para alagamentos e deslizamentos, mas em qualquer sinal de perigo a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os municípios com alerta de chuvas são Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Capela, Carmópolis, Cedro de São João, Cumbe, Divina Pastora, Gararu, General Maynard, Ilha das Flores , Itabi, Japaratuba, Japoatã, Malhada de Bois, Maruim, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pirambu, Propriá, Rosário do Catete, Santana do São Francisco, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Francisco, Siriri e Telha.

Foto: Arthuro Paganini