Acusado de matar ciclista atropelado em Itaporanga D’Ajuda tem liberdade concedida pela Justiça

A juíza da 2ª Vara Cível e Criminal de Itaporanga D’Ajuda, Elaine Celine Afra da Silva, decidiu nessa segunda-feira (15), conceder o habeas corpus de Ruivaldo Lima Cruz, acusado de atropelar o ciclista Wilker de Jesus Costa, de 28 anos, na rodovia SE-265, em Itaporanga D’Ajuda.

Após o alvará de soltura, o motorista vai responder em liberdade. Para família, a decisão foi injusta.

Wilker de Jesus morreu atropelado enquanto pedalava na rodovia SE-265, em Itaporanga D’Ajuda, em abril deste ano.

Relembre o caso – Wilker de Jesus Costa, de 28 anos, morreu atropelado na Rodovia SE-265, em Itaporanga D’Ajuda, na manhã do dia 2 de abril, enquanto pedalava às margens da rodovia junto com um amigo.

De acordo com a Polícia Militar, com a batida, a vítima chegou a ser arrastada em cima do parabrisa do veículo, sendo retirado e jogado no chão pelo motorista que fugiu do local sem prestar socorro.

O homem recusou ser submetido ao teste do bafômetro, mas confessou que havia ingerido bebida alcoólica, ele então foi preso e ficou na unidade prisional até a nova decisão da Justiça.