Adalgiza, Kayllan Alves, Luanzinho Moraes e Leonne comandam o ‘Arrocha Jardins’

Festival começa nesta quarta-feira, 26 de junho, e segue até o dia 28 de junho no Shopping Jardins e o acesso é gratuito

O cair da noite desta quarta-feira, 26 de junho, em Aracaju (SE) será ao som de “Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vi seus stories e não está doendo” e outros sucessos da cantora Adalgiza. Às 18 horas, ‘A Mulher sem Coração’ abre o ‘Arrocha Jardins’, festival que acontece até sexta-feira, 28 de junho, no Shopping Jardins. Às 19 horas, será a vez do público dançar ao som de Kayllan Alves. Os pocket shows terão acesso gratuito e serão realizados na Praça de Alimentação Jardins. Na quinta-feira, 27, às 18 horas, a atração será Luanzinho Moraes e, na sexta-feira, 28, Leonne ‘O Nobre’ agita o ‘Arrocha Jardins’.

O festival encerra a programação dos ‘Esquentas do Arraiá do Povo’ que, semanalmente, desde 31 de maio, brinda o público com pocket shows gratuitos no Palco Eneva.

Quarta-feira, 26/06 (Praça de Alimentação Jardins):

18h – Adalgiza, A Mulher Sem Coração;

19h – Kayllan Alves

Quinta-feira, 27/06 (Praça de Alimentação Jardins):

18h – Luanzinho Moraes

Sexta-feira, 28/06 (Praça de Alimentação Jardins):

18h – Leonne, O Nobre

Shopping do País do Forro

A programação junina do Shopping Jardins segue alegrando crianças, jovens, adultos e idosos até o domingo, 30. Além dos Esquentas do Arraiá do Povo, a Vila do Povo, a Quermesse da Serra do Machado e o Viva Música Especial são as atrações.

Vila do Povo

Em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, a Praça de Eventos Orquídea acolhe bela cenografia em homenagem às tradições juninas e feirinha de artesanato com peças em renda irlandesa, cerâmica e outras preciosidades sergipanas. Nesta quinta-feira, 27 de junho, o espaço transforma-se em palco para apresentação da quadrilha junina Unidos do Arrasta Pé às 19 horas.

Quermesse da Serra do Machado

Até quinta-feira, 27 de junho, o Shopping Jardins brinda o público de todas as idades com uma bela amostra do artesanato e da culinária produzidos no povoado Serra do Machado, no agreste sergipano. Peças em crochê, bonecas de pano, acessórios de moda, roupas, trajes típicos, biscoitos, doces e delícias juninas são algumas das preciosidades à venda na Praça Girassol, em frente à loja Dinni.

Viva Música

O projeto que coloca os talentos sergipanos em destaque homenageia os ritmos juninos e agracia as famílias com o show intimista do grupo Baião de 3+Uma. A apresentação gratuita acontece no domingo, 30 de junho, a partir das 18 horas, na Praça de Alimentação Jardins.

Mais diversão

Além das tradicionais opções de compras e entretenimento do Shopping Jardins, os momentos de lazer das famílias contam também com o Parque Fazendinha TacTacs na Praça de Eventos Ipê e o parque inflável BigFun no Estacionamento B. Outra atração para a criançada é a Colônia de Férias Bem Querer que acontece no Espaço Jardins, em frente ao Bob´s da Praça de Alimentação Arcos (informações e agendamento pelo WhatsApp (79) 99985-9092).

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação