Adasfa e RioMar Aracaju realizam campanha de adoção de pets, neste sábado

Ação acontece em caráter de emergência, por conta do número de animais abrigados, além do clima chuvoso que traz inúmeros desconfortos aos animais

Com o objetivo de encontrar tutores amorosos e comprometidos com a causa animal e que possam acolher cães e gatos em situação de vulnerabilidade, o RioMar Aracaju, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), realiza a 29ª edição do projeto socioambiental Adoção de Estimação. A ação do bem acontece neste sábado (29), das 16h às 19h, próximo ao embarque e desembarque do E1, na portaria de acesso à Cobasi.

Durante a ação, cerca de 20 animais estarão disponíveis para adoção. O interessado em levar o pet para casa deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade, onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal.

Para que a ação seja ainda mais abrangente, haverá também um espaço destinado a doações. Quem não puder adotar, mas quiser contribuir com a causa, poderá levar a doação ao local do evento. A Adasfa passa por um momento difícil, pois além dos 900 animais acolhidos na instituição, o clima chuvoso e mais frio traz muitos desconfortos para os pets.

“Estamos entrando em uma situação crítica, pois contamos apenas com a colaboração das pessoas que se compadecem dos animais abrigados na Adasfa. Além disso, o tempo chuvoso e frio intensifica ainda mais os problemas. As campanhas de adoção ajudam muito, mas ainda é necessário o apoio da sociedade, para que a Adasfa prossiga realizando o trabalho de acolher e amar os animais que são abandonados ou resgatados em situações de maus-tratos”, ressalta Antônia Teles, presidente do abrigo localizado no bairro Santa Maria.

Segundo a presidente da associação, a ajuda pode vir de diversas formas: toalhas, lençóis, tapetes, capachos, mantas, paletes, lonas e cadeiras de plástico, lata de patê, massa para cuscuz de milho ou arroz, proteína (carne ou frango), ração, botijão de gás para o preparo da alimentação dos animais. A instituição também recebe doações em qualquer valor, através da chave pix 07.173.074/0001-79.

A participação da comunidade é fundamental para o sucesso do projeto Adoção de Estimação. Ao adotar um animal, além de proporcionar uma vida melhor aos pets abandonados, o tutor promove uma mudança significativa na sociedade, onde o respeito e a compaixão aos animais são exercidos.

Serviço

O quê? 29ª Adoção de Estimação, evento que visa encontrar um lar para cães e gatos abandonados.

Quando? 29 de julho.

Onde? Primeiro piso do edifício-garagem do RioMar Aracaju, próximo à portaria de acesso à Cobasi – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horário? Das 16h às 19h.

Parceiro? Adasfa.

Documentos necessários para adoção? Documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência.

Classificação etária? Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação