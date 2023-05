ADCE-SE empossa novo presidente e homenageia empresário sergipano

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, em Sergipe (ADCE-SE), marcou para a próxima sexta-feira, 12, às 19h30, no auditório do Sebrae, a cerimônia de posse do seu novo presidente, Ricardo Lima, e dos demais membros da diretoria. No mesmo evento, a entidade fará a entrega do título de Dirigente Cristão do Ano ao empresário Juliano César Faria Souto. Esse momento especial também irá contar com a presença do presidente da ADCE-Brasil, Sérgio Cavalieri.

É a segunda vez que Ricardo Lima assume a presidência dessa associação. Seu nome sempre esteve ligado ao Conselho Nacional do Laicato (Conal), organismo que presidiu por três mandatos consecutivos. Nos últimos dois anos, foi presidente do CNLB no Regional Nordeste 3da CNBB. Na ADCE-SE, ele está sucedendo ao empresário Flávio Henrique Barros Andrade.

Com 35 anos de presença em Sergipe, a ADCE é uma organização sem fins lucrativos, ecumênica e de diálogo interreligioso. Inspirada pelos valores do Ensinamento Social Cristão, seu objetivo principal é promover entre os líderes empresariais, dirigentes de empresas e empreendedores a formação e a implementação de uma economia que sirva, em primeiro lugar, às pessoas e ao bem comum de toda a humanidade.

Foto divulgação