Adema instrui população sobre o que fazer ao encontrar cobras e jacarés

Período chuvoso pode aumentar frequência de aparecimento desses animais

O Centro de Triagem de Animais Silvestres da Administração Estadual do Meio Ambiente (Cetas/Adema) recebeu nesta quinta-feira, 9, um jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) resgatado no início da manhã pelo Pelotão Ambiental na Avenida José Carlos Silva, conjunto Orlando Dantas, zona sul da capital. Após avaliação clínica, a equipe da Adema encaminhou o animal para soltura em área de reserva ambiental e faz o alerta à população para a possibilidade de maior aparecimento da espécie em áreas urbanas no período chuvoso.

O jacaré recebido era adulto, com 70kg e cerca de 1.90m de comprimento e, de acordo com a veterinária da Adema, Katiuscia Ribeiro, que coordena o Cetas, foi avaliado em boas condições de saúde. “Trata-se de um animal saudável, bastante ativo e arisco, com bom escore corporal e sem apresentar nenhuma patologia comum à espécie. Avaliamos e encaminhamos o seu retorno à natureza de imediato”, detalha.

O início do período chuvoso pode criar condições específicas para que cobras e jacarés apareçam com maior frequência nas áreas urbanas, conforme explica o veterinário da Adema, Daniel Allievi. “Isso acontece porque os abrigos e ninhos onde esses animais ficam alojados podem ser inundados, o que pode levá-los a sair à procura de abrigo e para regular a temperatura corporal”, explica.

Ainda segundo o veterinário, Aracaju é uma cidade que favorece esse tipo de ocorrência, por ser rodeada de áreas verdes e entrecortada por cursos d’água e manguezais. “Além disso, a temperatura da cidade durante todo o ano é propícia para o desenvolvimento e reprodução da espécie, o que ocorre principalmente nos meses mais quentes do ano. Agora no período chuvoso, eles tendem a aparecer com maior frequência”, explica Daniel.

O que fazer

Ao encontrar um jacaré ou cobra fora do habitat natural, que porventura ofereça risco para si mesmo ou para a população, qualquer cidadão deve primeiramente evitar a aproximação e o manuseio, além de não oferecer alimento ou qualquer tipo de medicamento. É preciso acionar os órgãos ambientais para realizar o resgate em segurança, através de equipes capacitadas para o manejo adequado de animais selvagens.

O resgate de fauna da Adema funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h, com horário reduzido aos finais de semana e feriados, das 08h às 15h30. Pode ser acionado através do whatsapp ou ligação para o número (79) 99191-5535. Em outros horários ou em caso de indisponibilidade momentânea da equipe, a população também pode procurar o Corpo de Bombeiros ou o Pelotão Ambiental da Polícia Militar.

Foto ascom Adema