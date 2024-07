ADEMA VOLTA A CLASSIFICAR PRAIA DO JATOBÁ COMO PRÓPRIA PARA BANHO; OUTRAS QUATRO SEGUEM IMPRÓPRIAS

Mais uma praia foi liberada para banho, conforme o boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) nesta sexta-feira (12).

Desta vez, foi a praia do Jatobá, em frente ao Terminal Pesqueiro, que voltou a apresentar condições favoráveis de balneabilidade, segundo índices aferidos pelo Laboratório da Análises Químicas e Microbiológicas da Adema.

Outras quatro praias seguem impróprias para banho, apresentando concentração de coliformes termotolerantes (bactérias de origem fecal e não fecal) acima de 1000 UFC/100mL, limite máximo estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução nº 274/00) como parâmetro. São elas: Praia dos Artistas, em frente ao farol da Coroa do Meio; Atalaia Nova, no Rio Sergipe, em frente ao antigo terminal hidroviário; Praia da Costa, em frente aos bares; e o ponto localizado em frente ao terminal turístico da Praia de Pirambu.

É recomendado que a população evite o banho de mar nesses locais até que os índices se normalizem, preservando-se do contato ou da ingestão da água que possa oferecer algum risco de contaminação.

Além da Praia do Jatobá, seguem próprias para banho as praias do Havaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; da Atalaia Velha, em frente aos Arcos da Orla; da Bonanza, na região conhecida como Cinelândia, em frente à Passarela do Caranguejo; Banho Doce, Aruana, Robalo, Refúgio e Náufragos (Viral). Também apresentaram condições normais de balneabilidade o ponto da Praia de Pirambu situado nas proximidades da foz do Rio Japaratuba e a Praia do Porto; assim como todas as praias do Litoral Sul analisadas: Caueira, Abaís, Saco e Dunas.

Foto: Igor Matias