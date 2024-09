ADEMI aprova propostas de Candisse para o desenvolvimento urbano

Na tarde desta quarta-feira, 11, Candisse, candidata do PT à prefeitura de Aracaju, participou de um importante encontro com os membros da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (ADEMI-SE), onde discutiu pontos cruciais de sua plataforma de governo. O encontro foi focado em fortalecer o diálogo entre o poder público e o setor imobiliário, abordando questões centrais como a revisão do Plano Diretor, o Plano Municipal de Habitação, e os projetos de revitalização do centro e da orla de Aracaju. Candisse foi questionada pela ADEMI sobre esses quatro eixos e destacou a importância de uma colaboração eficaz entre a gestão pública e o setor privado para promover um desenvolvimento urbano sustentável, ordenado e inclusivo.

Plano Diretor

Candisse ressaltou a necessidade urgente de atualizar o Plano Diretor de Aracaju, que permanece inalterado desde os anos 2000, quando a população era de 428 mil habitantes, e agora supera os 600 mil. “A cidade cresceu, os empreendimentos se expandiram, mas de forma desordenada. Precisamos de um compromisso sério com essa expansão, tanto habitacional quanto de infraestrutura”, pontuou. Ela frisou que a revisão deve ser participativa, envolvendo a população, o legislativo e o setor imobiliário, representado por associações como a ADEMI. “A revisão do Plano Diretor não pode ser encarada como um problema para o setor imobiliário. A expansão precisa ocorrer com garantias de preservação ambiental e sustentabilidade econômica”, complementou.

A candidata também apresentou seu plano de governo, “Aracaju na Medida Certa”, com foco em um crescimento ordenado e sustentável. “Nosso projeto visa não apenas crescimento, mas um desenvolvimento que respeite o meio ambiente e garanta qualidade de vida”, destacou. Entre as iniciativas, estão a revisão do Plano Diretor, a criação de fazendas de energia solar para famílias de baixa renda e a promoção de bairros autossuficientes. “Queremos assegurar que a expansão urbana ocorra de forma planejada, e que a energia solar se torne uma realidade, reduzindo custos e promovendo uma Aracaju mais verde e eficiente. Isso será possível com um Orçamento Participativo, envolvendo tanto a ADEMI quanto a população interessada”, explicou.

Plano de Habitação de Aracaju

Candisse também detalhou suas propostas para revitalizar o centro de Aracaju e ampliar a oferta de habitação popular. Um dos pontos principais é a conversão de prédios públicos desativados em moradias populares, como forma de revitalizar a área e atrair novos residentes. “É essencial reverter o abandono do centro, promovendo reformas que tragam segurança e novas oportunidades. O setor imobiliário desempenha um papel fundamental nesse processo”, declarou.

A candidata reforçou seu compromisso com a implementação da Lei 11.124 de 2008, que prevê assistência técnica gratuita para construção e ampliação de moradias de interesse social. “Queremos que famílias de baixa renda possam expandir suas casas com o apoio necessário, utilizando recursos já existentes e fortalecendo o Minha Casa Minha Vida”, afirmou. Candisse propôs ainda trabalhar em parceria com a ADEMI para garantir que essas ações sejam realizadas de forma eficaz, melhorando as condições habitacionais na cidade.

Sobre o programa Minha Casa Minha Vida, Candisse ressaltou sua importância como pilar da política habitacional do governo federal, agora revitalizado sob a gestão do presidente Lula, com a meta de entregar 2 milhões de moradias até 2026. “Este programa está remodelando a política habitacional e ajudando a reduzir o déficit no Brasil. Em Aracaju, essa é uma oportunidade que não podemos desperdiçar, e meu compromisso é maximizar esses recursos para a cidade”, concluiu.

Revitalização do Centro

Para o centro de Aracaju, Candisse apresentou uma estratégia abrangente de revitalização, que inclui melhorias na infraestrutura e nas condições habitacionais. Um dos pontos centrais é a revisão do IPTU, considerada fundamental para tornar a permanência de moradores e comerciantes mais viável. “O IPTU elevado tem desincentivado tanto residentes quanto comerciantes. Precisamos rever essa política para equilibrar os interesses da cidade com os do setor imobiliário”, argumentou.

A candidata de Lula também enfatizou a necessidade de revitalizar prédios públicos e criar novos pontos turísticos e culturais, estimulando a economia local e ajudando os trabalhadores que dependem do centro da cidade. “Vamos transformar prédios públicos desativados em moradias populares. O centro deve voltar a ser um lugar vibrante e seguro, tanto para moradores quanto para visitantes, com obras que devolvam sua vitalidade”, afirmou. Além disso, Candisse mencionou a criação de corredores verdes e a adoção de práticas ambientais para enfrentar o calor e as enchentes, baseando-se em experiências internacionais de sucesso que podem ser implementadas em Aracaju.

Revitalização da Orla

Candisse apresentou um plano completo para a revitalização da Orla Sul de Aracaju, que inclui 16 km de ciclovia e áreas de lazer. Segundo ela, a infraestrutura atual está comprometida, com iluminação precária e materiais deteriorados. “É urgente corrigir a iluminação, substituir os materiais de má qualidade e garantir que a área seja segura e bem cuidada. É lamentável que uma obra tão recente já precise de tantas revisões”, criticou.

Ainda, ela propôs ainda uma solução para lidar com os prédios abandonados ao longo da orla, que atualmente servem de abrigo para moradores de rua. “Aracaju já foi reconhecida por ter uma das orlas mais bonitas do Brasil. Nossa orla permanece bela, mas precisamos reconquistar esse título, revitalizando esses prédios e garantindo uma gestão pública eficiente para transformar esses espaços em áreas funcionais e atrativas”, concluiu. Para isso, Candisse sugeriu a colaboração entre a população, empresários locais e setores envolvidos, buscando soluções que beneficiem tanto os moradores quanto os comerciantes da região.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação