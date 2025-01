ADEMI-SE celebra 45 anos fortalecendo o setor imobiliário em Sergipe

A Associação dos Dirigentes das Empresas da Indústria Imobiliária de Sergipe (ADEMI-SE) celebrou, nesta terça-feira (07), 45 anos de atuação como um pilar essencial para o desenvolvimento do mercado imobiliário no estado.

Fundada com o propósito de fortalecer o setor, a entidade conta atualmente com 16 associados, e tem se consolidado como uma força motriz na redução do déficit habitacional, reforçando seu compromisso com o bem-estar social e o acesso à moradia digna. Além disso, a associação alavanca a geração de empregos e a promoção de práticas sustentáveis na construção civil.

A ADEMI-SE desempenha um papel estratégico ao unir diferentes agentes do setor em prol de objetivos comuns. Um dos exemplos mais marcantes dessa atuação é o apoio à criação do programa estadual de habitação, uma antiga reivindicação da categoria que está prestes a ser concretizada graças ao diálogo contínuo da associação com o governo estadual.

Outra frente de atuação importante da ADEMI-SE é a formação de parcerias estratégicas para impulsionar o mercado. Em colaboração com o Banco do Estado de Sergipe (Banese), a associação facilita o financiamento de imóveis, tornando o sonho da casa própria mais acessível para os sergipanos. No último ano, os associados da entidade participaram do primeiro Feirão de Imóveis promovido pelo Banese.

Além de fomentar negócios, a ADEMI-SE tem se destacado como uma fonte de informação e referência no mercado imobiliário. Sob a liderança do presidente Evislan Souza, a associação marcou presença nos principais eventos nacionais do setor em 2024, com participações que incluíram palestras e mediações de debates.

Também merece destaque a campanha promovida pela ADEMI-SE para conscientizar sobre a aquisição segura de imóveis, com ênfase na importância do registro de incorporação como garantia de legalidade e segurança jurídica nas transações imobiliárias.

Neste dia de celebração, a ADEMI-SE reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor imobiliário e com a melhoria da qualidade de vida da população. Mais do que uma associação, a entidade é uma verdadeira parceira no progresso de Sergipe, desempenhando um papel fundamental na construção de um futuro mais próspero para o estado e sua gente.

Fonte e foto ascom ADEMI-SE