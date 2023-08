Administradores sergipanos nomeados em comissões do Conselho

Dois administradores sergipanos, registrados e ativos no Conselho Regional de Administração de Sergipe, são convidados para compor como membros titulares em comissões no Conselho Federal de Administração. O conselheiro Adm. Daniel Almeida, estará no Grupo de Trabalho Sobre a Central de Compras do Sistema CFA/CRA; e o ex-presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral, integrará a Comissão Especial na área de Trabalhabilidade.

De acordo com o administrador e ex-presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral, seu trabalho na comissão será em prol do fortalecimento da profissão de administração. “Recebi um e-mail do Conselho Federal de Administração, onde fui convidado e designado, via portaria CFA de número 83, assinada pelo nosso presidente, Leonardo Macedo, para me tornar membro e representar o Estado de Sergipe na composição da Comissão Especial na área de Trabalhabilidade do CFA”, disse.

Para o conselheiro do CRA-SE, sua missão será melhorar as atividades de compras e gestão de contratos no Sistema CFA/CRAs. “De acordo com o artigo primeiro, o grupo tem a missão de diagnosticar, no mercado, modelos e formas de central de compras coletivas de organizações; propor estratégias para estruturar uma “Central de compras” para o Sistema CFA/CRAs; propor “Plano de Ação” com as atividades objeto desse grupo de trabalho no Sistema CFA/CRAs”, declarou o administrador Daniel Almeida.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso