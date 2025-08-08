Adoção de Estimação acontece neste sábado, dia 9, em Aracaju

Neste sábado, 9 de agosto, das 16h às 19h, o estacionamento em frente ao Deck Park do RioMar Aracaju será novamente palco de uma ação que transforma vidas: a 57ª edição da campanha Adoção de Estimação. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis – Adasfa – promove a adoção responsável de cães e gatos resgatados das ruas.

Para adotar um novo companheiro, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade. Todos os pets disponibilizados para adoção são castrados e prontos para receber muito carinho e cuidados em um novo lar.

Além de adotar, o público também pode apoiar a causa com doações de itens essenciais para a manutenção da Adasfa, como ração para cães e gatos, arroz para cães, medicamentos, produtos de limpeza, materiais hospitalares, além de toalhas e lençóis usados. Para quem preferir contribuir financeiramente, a associação disponibiliza a chave Pix: 07.173.074/0001-79.

A campanha, que reforça a importância de oferecer um lar seguro e afetuoso para animais em situação de vulnerabilidade, já consegui retirar das ruas e dos abrigos mais de 600 animais entre cães e gatos, promovendo o bem-estar dos pets e fortalecendo os laços de afeto e responsabilidade entre humanos e pets.

Serviço

O quê? Campanha Adoção de Estimação em parceria com a Adasfa.

Quando? Sábado, 9 de agosto, das 16 às 19h.

Onde? Estacionamento do RioMar Aracaju, em frente ao deck park – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Gratuito.

