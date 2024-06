Adolescente de 17 anos, morador de Socorro, morre afogado em lago da Orla de Atalaia, em Aracaju

Um jovem de 17 anos, morador do município de Nossa Senhora do Socorro, morreu na madrugada desta quarta-feira (19), após se afogar em um dos lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju. O corpo foi encontrado por uma equipe dos bombeiros militares nesta manhã.

Entenda o que ocorreu

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) são de que quatro jovens teriam entrado no lago, localizado ao lado do Projeto Tamar. O grupo se cansou e por conta disso, três deles saíram do lago e o quarto jovem se afogou próximo aos pedalinhos.

Na Orla, estava ocorrendo o Arraiá do Povo e cerca de 55 mil pessoas estiveram na arena de shows durante a noite desta terça (18).

Foto CBM