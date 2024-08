Adolescente é atropelada por condutor embriagado no Centro de Aracaju; motorista foi preso  em seguida

Uma adolescente foi atropelada na noite desta segunda-feira (26) por um motorista embriagado na Avenida Mamede Paes Mendonça, no Centro de Aracaju.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Nestor Piva, onde foi atendida no setor de sutura e, em seguida, liberada.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o condutor do veículo estava embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 16 anos. Ainda segundo a PM, o motorista fugiu sem prestar socorro a vitima.

Após o acidente, o suspeito foi localizado na praça da Rua Carlos Burlamaqui, próximo ao local do atropelamento. À polícia, ele disse que havia ingerido bebida alcoólica e que o acidente não havia sido grave.

A PM informou ainda que foi realizado o teste do etilômetro, que constatou a embriaguez. Além da CNH vencida desde 2008, também foi verificado que o veículo estava com licenciamento atrasado.