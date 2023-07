Adolescente que sobreviveu a afogamento na Atalaia recebe alta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o menino de 12 anos, que se afogou na Praia da Atalaia, em Aracaju, com outros dois adolescentes, recebeu alta do Hospital da Criança no fim da tarde desse sábado (29). Ele foi o único sobrevivente do acidente.

O afogamento aconteceu no último dia 25 e os dois adolescentes, que estavam com a criança, foram encontrados mortos. O menino foi resgatado por bombeiros militares, reanimado e levado ao hospital.

O jovem de 14 anos foi encontrado morto na quarta-feira (26), na região da Praia da Sarney e o adolescente de 16 anos foi encontrado na quinta-feira (27), na mesma região.

Este ano, foram registradas 27 mortes por afogamento em Sergipe. O número já é maior do que no ano passado, quando houve 22 casos.

Foto SES