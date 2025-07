Adutora  de água rompe nas imediações do povoado Lagoa do Rancho, no município de Porto da Folha

A assessoria da Iguá Sergipe informou na manhã desta quarta-feira (23), que uma adutora de água rompeu nas imediações do povoado Lagoa do Rancho, no município de Porto da Folha.

Segundo a Iguá Sergipe, o rompimento ocorreu na Adutora do Semiárido e impactou o fornecimento de água nas cidades de Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Carira, Pinhão, Pedra Mole, Feira Nova e São Miguel do Aleixo, além de povoados dessas localidades.

As informações passadas pelo porta-voz da empresa, Eraldo Souza, são de que uma equipe técnica está se deslocando para o local para resolver o problema garantir que a população não seja prejudicada com a interrupção do abastecimento de água no município de Porto da Folha e cidades vizinhas.

A Iguá Sergipe disponibiliza o contato: 0800 400 4482. Os serviços também podem ser solicitados pelo aplicativo Digi Iguá.

Foto reprodução redes sociais