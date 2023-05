Adutora do Semiárido rompe e afeta abastecimento de água em nove municípios no interior do estado

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que nesta quinta-feira (18), houve uma parada temporária no abastecimento por causa de um rompimento na adutora do Semiárido e nove municípios sergipanos estão enfrentando problemas no fornecimento de água.

Em nota a Deso informou que as localidades afetadas são: Nossa Senhora da Glória, Carira, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, além das zonas rurais de Gararu e Ribeirópolis (povoado Lagoa Rasa, São Mateus, Queimadas, Lagoa da Mata, Salgado, Caenda, Velame e Malhada das Capelas).

Os serviços devem ser concluídos até as 20 horas, com retorno gradativo do abastecimento.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais.