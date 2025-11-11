Advocacia previdenciária se reúne e confirma apoio a Márcio Conrado

Na tarde desta segunda-feira, 10, cerca de 90 advogados e advogadas previdenciaristas sergipanos participaram do ‘Almoço com Proposta’, para dialogar com o advogado Márcio Conrado, candidato ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

Durante o encontro, os profissionais puderam trocar experiências, apresentar demandas e ouvir diretamente as propostas do candidato para fortalecer a atuação da advocacia, com foco em diálogo permanente, valorização das prerrogativas e melhoria do acesso aos serviços públicos. O almoço foi marcado por escuta ativa e construção conjunta.

Além dos presentes no local, a reunião contou a participação online de vários profissionais que acompanharam a discussão em tempo real. Com o apoio da tecnologia, o diálogo extrapolou as fronteiras físicas e conectou advogados e advogadas de vários municípios.

Márcio Conrado destacou o papel humano e transformador da advocacia previdenciária, reforçando o compromisso de representar essa realidade caso seja escolhido para o TJSE:

“A advocacia previdenciária transforma vidas. Não são números ou processos, são histórias, famílias e dignidades que dependem do trabalho sério e comprometido de cada um de vocês. Estar aqui, ouvindo atentamente e construindo soluções juntos, só reafirma o quanto a nossa advocacia sergipana é forte e plural. Essa escuta me guia. Se a advocacia me confiar essa missão no Quinto Constitucional, levarei a voz da classe para onde ela nunca pode ser ignorada.”, afirmou o candidato.

A eleição que definirá a lista sêxtupla será realizada no dia 19 de novembro, mobilizando toda a advocacia sergipana para a escolha dos nomes que serão encaminhados ao Tribunal de Justiça.

Ao longo da campanha, Conrado tem realizado encontros com diversos segmentos da advocacia de Sergipe. No Almoço com Proposta e em outras oportunidades, ele encontrou apoio expressivo dos colegas.

Presenças

Entre os presentes estavam nomes de grande referência na área, como Ramon Cavalcanti, Adjane Costa, Moisés Reis, Antônio Soares, Luana Professor, Kemelly Romão, Edênia Mendonça, Sheila Christine, dentre outros. O grupo dialogou sobre desafios diários, como dificuldades no atendimento administrativo, morosidade em análises processuais e a necessidade de maior valorização da atuação previdenciária no sistema de justiça.

Kemelly Romão avaliou o encontro como positivo e destacou sintonia e abertura ao diálogo:

“O encontro da advocacia previdenciária com Dr. Márcio foi excepcional. Foi um momento de troca, de conversa, de entender quais são as dores da advocacia previdenciária e alinhar com as propostas que ele já tem para a nossa classe. Posso dizer que foi um sucesso. A advocacia previdenciária sergipana é 5! É Márcio Conrado.

Já Sheila Christine destacou a postura e a sensibilidade do candidato:

“Márcio tem sensibilidade. Ele olha no olho, escuta e não procura desculpas. Quer entender como pode contribuir para melhorar a inclusão e gerar impacto social. É alguém que chega para fazer diferença.”

Com agenda intensa, presença constante e comprometimento com a escuta da classe, Márcio segue levando suas propostas à advocacia sergipana até a véspera da votação.

Texto e foto assessoria