ADVOCACIA SERGIPANA ELEGE DANNIEL ALVES COSTA PARA A GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS

Com 54,82% dos votos, a chapa 2 venceu as eleições da OAB/SE nesta terça-feira, 19. O atual presidente da instituição, Danniel Alves Costa, foi reeleito para o triênio 2025-2027. A chapa 5 ficou em 2º lugar com 25,26 % dos votos, seguido pela chapa 3, com 13,23% e a chapa com 1, com 6,69% dos votos.

A chapa vencedora, que utilizou o slogan “Conexão Nova OAB”, tem como vice-presidente a advogada Maria Edênia Passos Mendonça; a secretária-geral é Andrea Leite de Souza; o secretário-adjunto, Rafhael de Azevedo; e o tesoureiro é Ismar Francisco. Também foram eleitos a diretoria da CAASE, que tem como presidente, a advogada Glória Roberta Herzfekd; o vice-presidente, Ricard Cézar Nascimento, os membros do Conselho Seccional e os conselheiros federais por Sergipe.

Ao todo, quatro chapas concorreram às eleições da OAB/SE. A votação, que este ano foi 100% on-line, foi encerrada às 18h, desta terça-feira, 19, e registrou 7.865 votos. Às 18h12, a Comissão Eleitoral divulgou o resultado oficial, validando a vitória da Chapa 2.

O presidente da Comissão Eleitoral, Eduardo Oliveira, avaliou positivamente as eleições da OAB/SE e destacou que a nova diretoria foi eleita de forma democrática e legítima. “A primeira eleição on-line da Ordem foi muito tranquila, sem intercorrências relevantes, com abstenção de apenas 8% e tudo fluiu dentro da normalidade. A advocacia conseguiu votar sem dificuldade, colocamos pontos de apoio para votação distribuídos nas regionais, em nossa sede e nos coworkings, para que a advocacia, que preferiu votar pessoalmente em um desses locais, tivesse garantido seu direito de voto. Tivemos uma eleição acirrada, mas leal. Um exemplo de democracia para a advocacia sergipana, uma eleição com paz, responsabilidade e civilidade”, finaliza.

Presidente

Danniel Costa é o atual presidente da OAB/SE, eleito em 2021. Especializado em Direito Eleitoral e Improbidade Administrativa, é pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Civil e Processo Civil, e possui especializações em Direito Eleitoral, Constitucional e Direito Público. É também membro do Instituto Sergipano de Direito Eleitoral (ISEDE) e atualmente lidera o Núcleo de Direito Público em seu escritório.

Ascom OAB/SE

Por Innuve Comunicação