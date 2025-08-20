Advogada Thayse Carmo inaugura Studio de beleza com coquetel de sucesso

A capital sergipana ganhou hoje um novo e promissor endereço para quem busca excelência em serviços de beleza e bem-estar. O Studio Thayse Carmo, um espaço concebido para oferecer sofisticação e atendimento de ponta, celebrou sua grande inauguração com um coquetel exclusivo, marcando o início de uma jornada dedicada a realçar a beleza e a autoestima de seus clientes.Eventos Sergipe

Localizado estrategicamente na Avenida Augusto Franco, nº 3030, no bairro Ponto Novo, o Studio Thayse Carmo abre suas portas com a proposta de ser um refúgio de cuidado e transformação.

A idealizadora do projeto, a advogada Thayse Carmo, conhecida por sua expertise no segmento de beleza, traz para este novo empreendimento sua visão de um atendimento personalizado e de alta qualidade.

O evento de inauguração, que ocorreu na noite de ontem, dia 18 de agosto, reuniu convidados especiais, parceiros e entusiastas da beleza, que puderam conhecer de perto as instalações modernas e acolhedoras do Studio.

O coquetel foi um momento de celebração e networking, onde os presentes foram brindados com a atmosfera elegante e o profissionalismo que prometem ser a marca registrada do Studio Thayse Carmo.

Com foco em maquiagem e penteados, conforme informações obtidas em pesquisas, o Studio Thayse Carmo se posiciona como um centro de referência para quem busca não apenas serviços estéticos, mas uma experiência completa de empoderamento e renovação.

A equipe do Studio está preparada para oferecer as últimas tendências e técnicas, garantindo resultados que superam as expectativas.O Studio Thayse Carmo convida a todos para conhecerem seu novo espaço e desfrutarem de um atendimento diferenciado.

Para agendamentos e mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com o Studio.

Este é o início de um novo capítulo para a beleza em Aracaju, com o Studio Thayse Carmo pronto para ser o seu destino de escolha para realçar a sua melhor versão.

Texto e foto assessoria