Advogada trabalhista afirma: sindicatos estão cada vez mais fortes no estado

Em virtude dos recentes casos de divergências entre funcionários e empresas em Sergipe nos últimos meses, como aconteceu entre os colaboradores da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) após sua concessão, por exemplo, a advogada trabalhista Camila Tavares, sócia-gestora do escritório Tavares Assessoria Jurídica, destacou a atuação e o fortalecimento dos sindicatos como representantes da força trabalhadora no estado.

“Os sindicatos são uma resposta a mudanças significativas no mercado de trabalho. Estão cada vez mais mobilizados e atraindo novos membros ao adotar uma abordagem mais ativa e direta na defesa dos direitos dos trabalhadores, principalmente em setores onde esses direitos são vulneráveis”, afirmou.

“No caso do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto em Sergipe (SINDISAN), sua atuação tem representado não só a legitimidade dos cargos dos funcionários da Deso, mas também tudo que ela representa para o estado. As mobilizações promovidas por eles demonstram o fortalecimento dos sindicatos e, mais ainda, como podem continuar se desenvolvendo”, concluiu.

De acordo com o último levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), até 2021 existiam cerca de 17 mil sindicatos no país, abrangendo múltiplas áreas profissionais e setores de atuação. O país é conhecido por ter um dos maiores números de sindicatos registrados no mundo, resultado de uma longa tradição de organização sindical ao longo da história.

