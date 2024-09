Advogado Luan Maynard é empossado como novo membro do Rotary Clube de Aracaju

Clube é um dos oito que fazem parte da organização não governamental Rotary International em Aracaju

O advogado Luan Maynard, especialista em Direito de Família e Sucessões, foi empossado como membro do Rotary Clube de Aracaju Nova Geração, nesta quarta-feira, 11. Este clube é um dos oito que fazem parte da organização não governamental Rotary International em Aracaju, capital sergipana.

A cerimônia de posse contou com a presença de membros da entidade e do presidente do clube, Paulo Monteiro. “Quanto mais conseguirmos selecionar associados com desejo de servir, integridade e vontade de realmente trabalhar e ajudar o próximo, maior será o nosso momento de celebração. Por isso, hoje o Luan se junta a nós, para que possamos continuar esse trabalho. O Rotary está agora chegando aos seus 120 anos, com 1,2 milhões de pessoas comprometidas em realmente transformar o mundo”, diz o presidente.

Fundado em 1905 em Chicago, nos Estados Unidos, pelo advogado Paul Harris, o Rotary International é uma das maiores e mais antigas organizações não governamentais do mundo. Com mais de 1,4 milhão de membros distribuídos em mais de 46 mil clubes espalhados por mais de 200 países e regiões, o Rotary é conhecido por seu trabalho humanitário, promovendo a paz, a saúde pública, a educação e o desenvolvimento comunitário.

Em Aracaju, o Rotary está presente através de oito clubes, incluindo o Rotary Clube de Aracaju Nova Geração, ao qual Luan Maynard acaba de se unir. “Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de entrar e participar deste grupo. Me sinto grato por poder integrar essa equipe e participar deste evento ao lado dos meus familiares, dos meus pais e da minha esposa. É uma alegria poder contribuir e ver que hoje temos a possibilidade de atuar em prol da sociedade e nos dedicar um pouco mais ao bem comum”, pontuou o advogado especialista em Direito de Família e Sucessões.

Ao integrar-se no Rotary Clube de Aracaju Nova Geração, Luan Maynard reforça seu compromisso com as causas sociais e comunitárias que o Rotary apoia. “Espero que possamos desenvolver projetos sociais em benefício da sociedade e da comunidade, tornando a vida um pouco mais simples e atendendo a algumas das necessidades mais urgentes. Através deste grupo e dos contatos que estabelecemos aqui, queremos criar e implementar projetos que contribuam positivamente para a sociedade”, finalizou.

Sobre Luan Maynard

O advogado Luan Maynard é formado pela Universidade Tiradentes e possui especialização em Direito de Família e Sucessões. Também é pós-graduado em Direito Contratual e tem MBA em Planejamento Sucessório e Societário. Atualmente, é mestrando em Psicologia na Universidade Federal de Sergipe. Luan Maynard possui uma vasta experiência na área de Família e Sucessões, com mais de 10 anos de carreira

Fonte e foto NV Comunicação