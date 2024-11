Advogado Luan Maynard realiza curso sobre inventário no dia 9 de dezembro em Aracaju

O advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, Luan Maynard, realiza no dia 9 de dezembro, em Aracaju, o curso “Aprenda Tudo sobre o Inventário”. A iniciativa, voltada para advogados e estudantes de Direito, é uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos práticos e teóricos sobre inventários e garantir uma gestão patrimonial sem complicações. O inventário é um procedimento legal que organiza e avalia os bens e dívidas deixados por uma pessoa falecida, garantindo que seu patrimônio seja corretamente transmitido aos herdeiros e legatários.

A proposta do curso é fornecer todo o conhecimento técnico necessário para estruturar e conduzir um inventário, passando pelos aspectos práticos e teóricos mais importantes para garantir uma atuação eficaz no Direito das Sucessões. O curso presencial com carga horária de 4 horas oferece uma imersão tanto para aqueles que já atuam na área quanto para quem está iniciando.

“Esta é uma ótima oportunidade para advogados, estudantes e todos aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. O curso permitirá aos participantes adquirir tanto competências práticas quanto teóricas essenciais para lidar de forma eficiente com processos de inventário”, destaca o especialista, que possui mais de 10 anos de experiência na área de Direito de Família e Sucessões.

O curso “Aprenda Tudo sobre o Inventário” será realizado no Centro Empresarial Horizonte Jardins, das 18h às 22h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através da plataforma Sympla. O investimento é de R$150 e as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (79) 9 9819-9130.

Sobre Luan Maynard

O advogado Luan Maynard é formado pela Universidade Tiradentes e possui especialização em Direito de Família e Sucessões. Também é pós-graduado em Direito Contratual e tem MBA em Planejamento Sucessório e Societário. Dr. Luan possui uma vasta experiência na área de Família e Sucessões, com mais de 10 anos de carreira. Atualmente, é mestrando em Psicologia na Universidade Federal de Sergipe.

Texto e foto NV Comunicação