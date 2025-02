Advogado Márcio Conrado oficializa candidatura a desembargador do TJSE

O advogado Márcio Conrado registrou sua inscrição para concorrer à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) pelo Quinto Constitucional. A cadeira foi aberta com a aposentadoria do desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça e representa um marco para a advocacia sergipana, reforçando a presença da classe no Poder Judiciário.

Com mais de 20 anos dedicados à advocacia, Márcio Conrado destaca que sua candidatura reflete o compromisso em dar voz à classe dentro da Corte estadual. “O Quinto Constitucional vai além de uma vaga no Tribunal. Ele simboliza a presença dos advogados no Judiciário, daqueles que vivenciam a profissão diariamente, conhecem suas dificuldades e compreendem o impacto do Direito na vida das pessoas”, ressaltou.

“Lembro do jovem advogado que iniciou essa jornada com o coração cheio de vontade e os olhos voltados para o futuro. Dos primeiros casos, das batalhas dentro e fora dos tribunais, das audiências e sustentações orais, da emoção ao ver a justiça sendo feita. Hoje, ao oficializar minha inscrição na OAB Sergipe, levo comigo essa trajetória”, completou.

Trajetória Acadêmica

Com uma sólida formação acadêmica, Conrado é Doutor em Direito Constitucional e Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Além disso, possui quatro especializações, com ênfase em Direito Eleitoral, Direito Constitucional Processual, Direito Processual Civil e Direito Civil, todas voltadas ao aprimoramento da prática jurídica.

Trajetória profissional

Conrado tem atuação destacada no Direito Constitucional, Municipal, Administrativo Sancionador, Civil (Responsabilidade Civil e Contratos), Empresarial, Eleitoral e Processual Civil. Como sócio-diretor do VNC Advocacia, presta assessoria e consultoria jurídica a empresas, entidades de classe, cooperativas, associações, hospitais filantrópicos, municípios sergipanos, servidores públicos e agentes políticos.

No início da carreira, exerceu cargos estratégicos no TJSE, onde também presidiu comissões responsáveis pela elaboração do Novo Código de Organização Judiciária e do Regimento Interno. Posteriormente, foi secretário de assuntos jurídicos do Município de Itabaiana, contribuindo para a modernização da administração pública local.

Na OAB/SE, foi Conselheiro Estadual, presidiu a Escola Superior de Advocacia e a Comissão de Direito Eleitoral, além de integrar a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB. É sócio-fundador e professor da Faculdade de Direito 8 de Julho, membro da ABRADEP (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político) e do IDAS (Instituto de Direito Administrativo de Sergipe).

Reconhecido por sua atuação jurídica, recebeu diversas honrarias, como o Voto de Louvor do TJSE, o Título de Cidadão Itabaianense, a Medalha ao Mérito Desembargador Antônio Xavier de Assis Júnior (AMASE) e a Medalha do Mérito Eleitoral no Grau Oficial (TRE-SE).

Etapas da seleção

A escolha do novo desembargador pelo Quinto Constitucional segue um rito bem definido. Com as inscrições já encerradas, os candidatos devem comprovar notório saber jurídico, reputação ilibada e pelo menos 10 anos de exercício efetivo da advocacia.

O processo seletivo ocorre em duas fases principais. Na primeira, a OAB/SE arguirá os inscritos e selecionará 12 nomes. Na segunda, os advogados sergipanos votarão em consulta direta, reduzindo a lista para seis candidatos, que formarão a lista sêxtupla enviada ao TJSE. O Tribunal, então, indicará três nomes ao governador do estado, responsável pela escolha final.

POR ASCOM/OAB