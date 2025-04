Advogado sergipano representa o estado em evento de Direito Previdenciário em Foz do Iguaçu

O advogado sergipano Dr. Francisco Alves representou o estado de Sergipe no FAPREV Gold Experience, o maior evento da advocacia previdenciária do Brasil, realizado em Foz do Iguaçu-Paraná. O congresso reuniu os principais nomes da área do país, promovendo debates sobre temas atuais e estratégias de atuação na defesa dos direitos dos segurados.

Reconhecido por sua atuação sólida e expertise no Direito Previdenciário em Sergipe, Dr. Francisco Alves foi um dos destaques do encontro, sendo apontado pelos colegas como referência na área. Entre os assuntos discutidos no evento, estiveram a Reforma da Previdência, jurisprudências recentes, estratégias de defesa e as tendências que vêm moldando a advocacia previdenciária no país.

Para o advogado, participar de eventos como este é essencial para o fortalecimento da atuação profissional e para o intercâmbio de conhecimento entre especialistas. “Estar presente em um encontro que reúne os melhores advogados previdenciaristas do Brasil é uma oportunidade valiosa de aprendizado e de atualização constante, algo fundamental em uma área tão dinâmica como a Previdência, volto para Sergipe com importantes novidades para nosso povo”, afirmou Dr. Francisco Alves.

O evento reforçou a importância do diálogo entre os profissionais e o compromisso com a defesa dos direitos previdenciários em meio aos constantes desafios legislativos e sociais enfrentados pelo setor.

Fonte: Rodrigo Alves, Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.