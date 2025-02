Advogado Victor Barreto é convidado para assumir a Diretoria da CDL Aracaju

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) convidou o advogado Victor Barreto para assumir a Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais da entidade. A posse oficial ocorrerá em abril, e o cargo será de fundamental importância para o setor varejista, com a missão de articular políticas e ações que fortaleçam o comércio local. Com uma sólida trajetória nas áreas de Direito Público, Empresarial e Tributário, Victor Barreto atuará como um braço estratégico da presidência, sendo um apoio fundamental nas ações voltadas para a defesa dos interesses dos lojistas de Aracaju.

O advogado será responsável por estabelecer um diálogo contínuo entre empresários, a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado, buscando soluções que impulsionem o desenvolvimento econômico da cidade. Ao receber o convite, Victor Barreto destacou a relevância do cargo. “Pretendo fortalecer o diálogo institucional e manter uma relação próxima com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para garantir que as demandas do comércio sejam ouvidas e atendidas”, afirmou. Entre seus principais objetivos, está a construção de parcerias com entidades como Fecomércio, Sebrae e sindicatos, além de promover a desburocratização e revisar a carga tributária, tornando-a mais competitiva.

“É preciso equilibrar ações institucionais, incentivos econômicos e medidas práticas para fortalecer o comércio local, com o apoio, inclusive, do poder legislativo, que tem participação no orçamento vinculativo. Além disso, é fundamental acompanhar projetos de lei que impactem o setor e atuar preventivamente”, defendeu.

O presidente da CDL Aracaju, Elison Bomfim, celebrou a chegada de Victor Barreto e destacou a importância da sua atuação para fortalecer a entidade. “Estamos muito felizes com a chegada de Vitor Barreto ao nosso quadro de diretores. Acreditamos que irá contribuir para que a CDL se torne mais dinâmica. A interlocução entre as instituições será mais forte e isso certamente trará muitos benefícios para todos nós. Com os convites que fizemos, estamos criando grandes expectativas de que nossa estrutura se torne mais unida, próspera e, consequentemente, mais exitosa”, afirmou.

Formado em Direito pela Universidade Tiradentes e com especialização em Direito Tributário pela Universidade Federal da Bahia, Barreto também possui mestrado em Direitos Humanos e formação em Administração de Empresas e Logística Empresarial. Sua carreira inclui a vice-presidência da Associação dos Distribuidores de Sergipe, a participação no Conselho de Contribuintes da Sefaz-SE por dez anos e a atuação como procurador efetivo do município de Lagarto. Além disso, Barreto se destaca pelo compromisso com a inclusão social, atuando na defesa de pessoas com deficiência (PCD).

Como futuro integrante do corpo diretivo da CDL, Victor Barreto pretende utilizar sua experiência para implementar políticas que tornem o ambiente de negócios mais seguro, eficiente e competitivo. “Minhas prioridades envolvem ações para melhorar o ambiente regulatório e tributário, defender uma carga tributária mais justa, desburocratizar processos de abertura e funcionamento das empresas, e fortalecer a representação do setor junto aos poderes públicos”, concluiu.

Sobre a CDL Aracaju

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju foi fundada em dezembro de 1961 por um grupo de aproximadamente 100 lojistas, com o empresário Oviêdo Teixeira como seu primeiro presidente. Desde então, a entidade cresceu ao lado do comércio local, consolidando-se como referência na defesa e no fortalecimento do setor. Seu principal objetivo é representar os lojistas, oferecendo suporte, serviços e atuando na defesa dos interesses da categoria junto aos poderes públicos, sempre em busca do desenvolvimento do comércio na capital.

Texto e foto NV Comunicação