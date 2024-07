Aeroporto de Aracaju registra aumento de 6,7%  no fluxo de passageiros no período junino de 2024

Os esforços de investimento e promoção do destino Sergipe geraram impactos positivos no setor turístico durante o período junino. Conforme dados da Aena Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, no mês de junho deste ano houve o crescimento no número de passageiros em relação a 2023, o que representa o aumento de 6,7%.

No período de 1º a 30 de junho foi registrado o desembarque de 49.208 passageiros, 3.284 a mais do que o recorte semelhante do ano passado. O aumento é resultado das ações do planejamento estratégico do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comemora os dados divulgados pela Aena Brasil, enfatizando que as ações de promoção do Destino Sergipe impulsionaram esse resultado positivo na movimentação aérea no estado. “Esses resultados são fruto de um trabalho de parceria do Poder Público com o setor privado, assim como todos aqueles que se esforçam pelo desenvolvimento do turismo de Sergipe. Sem dúvidas são números que refletem o forte trabalho que o Governo do Estado tem realizado para colocar Sergipe entre os melhores destinos turísticos do país, cumprindo com as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico”, considerou.

Ações de promoção

As ações de promoção do Destino Sergipe com foco nos festejos juninos iniciaram em fevereiro de 2024, quando Sergipe foi homenageado no Carnaval de São Paulo pela escola de samba X-9 Paulistana. Representado pelo Restaurante e Casa de Forró Cariri no carro abre-alas, o ‘país do forró’ fez referência à tradição junina. De 29 de fevereiro a 5 de março, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), o estado participou da Convenção de Vendas CVC 2024, em Gramado (RS), oportunidade em que foi promovida a capacitação para mais de 1.500 agentes de viagens, ressaltando os principais atrativos do Destino Sergipe e, em especial, os festejos juninos.

No dia 22 de março, houve a participação de Sergipe no ‘Agente Tá On’, em São Paulo, quando foram realizadas capacitações sobre o destino e os festejos juninos. Além disso, o estado participou da Feira de Negócios Turísticos Ugart, em Porto Alegre (RS), e do Workshop Masterop Travel, em Maceió (AL), nos dias 22 e 23. Entre os dias 25 e 27 de março, participou da ação ‘São João do Nordeste é Azul’, campanha da operadora de viagens, realizada, em Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO); e no dia 2 de abril, em Uberlândia (MG).

Também no mês de abril, no dia 12, Sergipe se fez presente no 7º Encontro de Negócios NewIt, no Rio de Janeiro (RJ), assim como do World Travel Market (WTM) Latin America, entre os dias 15 e 17, em São Paulo. Em maio, no dia 22, participou do roadshow em Salvador-BA, e região metropolitana; e nos dias 24 e 25, da BNT Mercosul 2024, em Balneário Camboriú (SC).

Entre os dias 23 e 28, o Governo do Estado apoiou quatro famtours para que agentes de viagens pudessem conhecer as potencialidades do destino Sergipe. Vieram profissionais de Irati e União da Vitória, ambas no Paraná, Porto União (SC), São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Goiás e Distrito Federal. E no mês de junho, após a abertura do Arraiá do Povo e da Vila do Forró 2024, a Setur continuou promovendo os festejos juninos fora do estado. De 4 a 6, Sergipe participou do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União em Brasília (DF), e de 5 a 7 de junho participou do Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR).

Fruto do diálogo do Governo do Estado, por meio da Setur, também no mês de junho, resultou em algumas tratativas. Em uma ação promocional em parceria também com a Azul Linhas Aéreas e a Aena Brasil, desde o dia 12 de junho foi disponibilizado o voo direto entre Aracaju e Campina Grande (PB), que estará em operação até o final do mês de julho. Também operado pela Azul Linhas Aéreas, a partir do mês de agosto haverá o voo entre Aracaju e a capital baiana. E pela Gol Linhas Aéreas foi retomado, em julho, o voo entre a capital sergipana e Salvador.

Foto: Arthuro Paganini