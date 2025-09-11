AGANJU LEVA SERGIPE AO 1º FESTIVAL SESC LABMAIS E PROJETA NOVAS CONEXÕES PARA A ARTE AFRO-BRASILEIRA

O artista visual e multimídia AGANJU, 24 anos, foi um dos representantes de Sergipe no 1º Festival LABmais, realizado em Caxias do Sul (RS) entre os dias 4 e 6 de setembro. O evento, promovido pelo Departamento Nacional do Sesc em parceria com o Sistema Fecomércio-RS/Sesc, reuniu cerca de 300 jovens de 17 estados brasileiros, em uma programação com oficinas, mostras, painéis de discussão e apresentações artísticas.

Selecionado pelo Sesc em Sergipe, AGANJU integrou o painel “Corre, mas corre pra onde? Sevirologia, formalização e os desafios do trabalho na cultura”, debatendo a importância de preparar a juventude para os aspectos práticos e burocráticos da vida artística.

“Precisamos entender que a formalização artística precisa ser pensada de baixo, desde a educação básica. Quando ensinamos os nossos jovens a fazerem arte, precisamos ensinar também que existe um lado burocrático — e que esse lado é necessário para alcançarmos a independência financeira”, destacou o artista durante sua fala.

Arte sergipana em evidência

Responsável pelo Ateliê Aganju, que desenvolve pinturas em peças de cerâmica voltadas ao candomblé, além do mural “Mãe dos Navegantes” e diversas ilustrações, AGANJU celebrou a oportunidade de levar sua produção e identidade para fora do estado.

“Foi a primeira vez que a arte me levou para outro estado para representar a minha cultura e a minha produção. Sergipe está sempre presente em tudo que me proponho a produzir, é uma parte latente da minha história e identidade”, afirmou.

Conexões e aprendizados

A experiência também foi marcada por intensas trocas com jovens artistas de todo o país:

“A troca com todos os jovens foi maravilhosa, senti que a arte me conectou com todos os estados e produções artísticas, me fazendo entender que a arte é amor e união. Aprendi que as conexões com outros artistas podem ser uma pólvora em um canhão prestes a me lançar em um mundo de possibilidades de produções”, relatou.

Próximos passos

Após o festival, AGANJU já prepara sua próxima iniciativa: uma exposição híbrida, com foco na cultura afro barracoqueirense e sua importância na construção do município de Barra dos Coqueiros (SE).

Para outros jovens que desejam seguir no caminho da cultura, o artista deixa uma mensagem inspiradora:

“Tenha calma, um dia de cada vez, uma conquista de cada vez! Estude e se esforce. Você vai conseguir chegar aos seus sonhos com construção e paciência.”

Texto e foto assessoria