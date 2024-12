Agente de viagem revela os destinos mais procurados pelos sergipanos no réveillon 2025

Em meio ao período de festas de fim de ano, alta temporada do turismo nacional, a agente de viagens Carol Asencio, franqueada responsável por três unidades da BeFly Travel em Aracaju, destacou os destinos mais procurados pelos sergipanos para o réveillon 2025. Segundo a especialista, neste ano, além dos tradicionais destinos nacionais, os pacotes para o exterior também tiveram alta demanda. Carol ressaltou ainda a importância do planejamento antecipado para viagens de réveillon, visto que a demanda por pacotes se inicia ainda no primeiro trimestre de cada ano.

“Quem se programa paga mais barato, sem dúvidas e vendemos pacotes internacionais para réveillons desde abril. Destinos como Lisboa (Portugal), Santiago (Chile), Orlando (Estados Unidos) e Paris (França) foram muito procurados para o réveillon. Os pacotes incluíam muitos benefícios atrativos para os nossos clientes, como hospedagens com café da manhã, ceias de ano novo, passeios com guia, preços acessíveis e etc…” afirmou Carol.

A agente também revelou os destinos nacionais mais procurados e o estado vizinho Alagoas está no topo da lista dos turistas sergipanos. Porém, este ano que pacotes locais (em Sergipe) também tiveram alta procura.

“Os resorts são queridinhos para as viradas de ano. Para o réveillon 2025, tivemos pacotes muito procurados, sobretudo devido ao bom custo benefício ofertado, como o Catussaba Resort e o Stella Maris, em Salvador, Costa do Sauípe, que contará com shows em todas as noites dos dias 30, 31 e 01, e Alagoas no geral, destino sempre muito procurado pelos sergipanos” disse.

Outro destaque foi para aqueles que vão curtir o Natal Luz em Gramado e já ficam para o Réveillon.

“Os clientes que aproveitaram a festa do Natal Luz, em Gramado, também tiveram a oportunidade de adquirir o réveillon na cidade. Vendemos pacotes com preços muito acessíveis para o destino e foi um grande destaque nessa alta temporada”, finalizou a agente.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing